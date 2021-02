Beispiel Hasselt: Mehr als 20 Impfzentren in Flandern sind startbereit

An diesem Freitag werden mehr als 20 Impfzentren im belgischen Bundeland Flandern eröffnet. Hier wird spätestens ab Montag in dem Maße geimpft, wie dies die Lieferungen mit den Impfstoffen zulassen. In Hasselt, Hauptstadt der Provinz Limburg, befindet sich das Impfzentrum in der Veranstaltungshalle Ethias Arena. Es wurde mithilfe von Kulturschaffenden aufgebaut…