Brandsatz gegen ein Wohnhaus im Norden von Deurne in Antwerpen geschleudert

Am Donnerstagabend sind die Bewohner der Albert Bevernagelei in Deurne-Nord, einem Ortsteil von Antwerpen, von einem Brandsatz aufgeschreckt worden, der auf die Fassade eines Wohnhauses geworfen wurde. Ob es bei diesem Vorfall einen Zusammenhang mit der Drogenkriminalität in Antwerpen gibt, ist unklar.