Das Geheimnis um den Liebesbrief von 1945 aus Drongen ist gelöst, doch die Geschichte endet tragisch

Am Valentinstag bat Jean-Marie Suttels aus Drongen in Ostflandern im VRT-Sender Radio 2 um Hilfe bei der Suche nach dem Geheimnis eines Liebesbriefs aus dem Jahr 1945, den ein belgischer Soldat in England seiner Angebeteten in Drongen gesendet hatte. Dieser Brief erreichte die Adressatin aber damals nicht. Jetzt konnten Hörer von Radio 2 dabei helfen, die Geschichte zu erzählen, doch diese Geschichte hat auch tragische Kapitel.