Die Coronazahlen sinken weiter in Belgien - Nur die Positivitätsrate steigt leicht an

Zwischen dem 10. und dem 16. Februar wurden pro Tag im Schnitt 120 Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert. Das ist ein Rückgang um 4 % gegenüber der Vorwoche. Am Donnerstag, 18. Februar, wurden 142 neue Patienten hospitalisiert, während 162 das Krankenhaus wieder verlassen konnten.

Aktuell werden in den belgischen Kliniken 1.589 Corona-Patienten behandelt. 313 dieser Patienten liegen auf Intensivstationen, wovon 175 künstlich beatmet werden müssen.

Im gleichen Zeitraum sind pro Tag rund 39 Personen an den Folgen ihrer Covid-19-Viruserkrankung gestorben. Das ist ein Rückgang um 8 % im Vergleich zur Woche davor. Bisher sind in Belgien 21.821 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Im Zeitraum 10. bis 16. Februar registrierte das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano 1.813 neue Ansteckungen mit Corona. Das sind 12 % weniger als in der Vorwoche. Allerdings wurden in diesem Zeitraum auch 17 % weniger Coronatests durchgeführt.

Pro Tag wurden hier rund 41.000 Tests abgenommen. Die Positivitätsrate lag hier bei 5,2, was einem ganz leichten Anstieg entspricht. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien haben sich hier 746.302 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Am Stichtag 17. Februar hatten in unserem Land insgesamt 377.902 Einwohner ihre erste Corona-Impfdosis erhalten (4,10 % der erwachsenen Bevölkerung). 230.063 Personen haben auch bereits ihre zweite Dosis erhalten (2,5 % der erwachsenen Bevölkerung).