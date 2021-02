Die Red Flames müssen gegen die Niederländerinnen Lehrgeld zahlen

Die belgische Nationalmannschaft der Frauen, die Red Flames, haben am Donnerstagabend in im OHL-Stadion in Löwen ihr Test- und Freundschaftsspiel gegen die Löwinnen aus den Niederlanden haushoch verloren. Sie unterlagen mit 1:6. Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland am kommenden Sonntag in Aachen ist also noch viel zu tun…