Testprojekt in Anderlecht: Nachhaltige Wasserstoff-Gewinnung aus Sonnenlicht und Wasserdampf

Erfahrungen sammeln

Die Anlagen auf dem Dach des Fluxys-Zentrums in Anderlecht werden in einer ersten Phase dazu genutzt, um Erfahrungen zu machen, wie es dazu von Seiten der Forscher heißt. Die Paneele sind in verschiedenen Richtungen aufgestellt. Die entsprechenden Analysen und Messungen sollen aufzeigen, welche Profile und welche Orientierungen die Zusammenstellung des Wasserstoffs je nach Wetterlage und Tageszeit bzw. Sonnen- und Lichteinfluss beeinflussen.

Mit den hier gesammelten Werten und Erfahrungen soll die dahingehende Forschung weiter präzisiert werden. Der belgische Gasnetzbetreiber Fluxys hat Großes vor und will ab etwa 2025 versuchen, sein Transportnetz für Erdgas zumindest dort, wo es möglich und erforderlich ist, zu einem Wasserstoffnetz auszubauen.

