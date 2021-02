Virologe Van Gucht geht von bald wieder steigenden Corona-Zahlen aus

Im Rahmen des Pressebriefings von Sciensano sagte Van Gucht am Freitag, dass in Belgien bald wieder steigende Coron19a-Zahlen zu erwarten seien: „Die Zahl der Patienten in den Intensivstationen scheint nicht mehr zu sinken und die Ansteckungszahlen der vergangenen Tage lassen davon ausgehen, dass wir bald wieder steigende Wochenzahlen erwarten können.“