Bahn setzt Sonderzüge an die Küste ein, Bürgermeister und Polizei: Oostende ist voll, bitte nicht mehr kommen

Von den zehn Sonderzügen Richtung Küste hat die belgische Bahn (NMBS/SNCB) am Samstagnachmittag zwei Züge eingesetzt. Der Andrang an den Bahnhöfen in Brüssel war groß. Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) und die Polizei von Oostende melden, dass alle Parkplätze besetzt sind und dass man vorläufig nicht noch mehr Tagestouristen wünscht.