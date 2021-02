Belgien hält an zwei Impfdosen für besseren Schutz gegen Corona-Varianten fest

Das französische Gesundheitsamt argumentierte, dass die von Corona geheilten Personen ein Immungedächtnis entwickelt hätten. Eine einmalige Dosis des Impfstoffs würde dann als Auffrischung ausreichen. Die Behörde schlägt vor, die einmalige Impfung mindestens drei, besser sechs Monate nach der Genesung durchzuführen. Dieser Ansatz helfe, Impfstoff zu sparen, was bei den derzeit begrenzten Vorräten von Vorteil wäre.

Der Hohe Gesundheitsrat in Belgien hat die Relevanz, den potenziellen Nutzen und die Machbarkeit einer solchen Strategie in Belgien untersucht und kam zu dem Schluss, dass es derzeit nicht angebracht ist, etwas an der aktuellen Impfstrategie zu ändern. "Weil wir keine genaueren Kenntnisse über die Art der Immunität nach der Infektion haben, ist es am besten, so schnell wie möglich zu impfen (d. h. 14 Tage nach Verschwinden der Symptome oder am Ende der Quarantäne). Auf diese Weise wird eine bessere Resistenz gegen Varianten aufgebaut (derzeit die südafrikanische oder brasilianische Variante)."

Die Vakzinations-Taskforce hat die Vor- und Nachteile des französischen Ansatzes geprüft und beschlossen, an den zwei Impfstoffdosen festzuhalten. "Die Anzahl der Dosen, die wir einsparen würden, überwiegt nicht die Unsicherheit über die Immunität bei Personen, die das Virus bereits hatten”, sagte Professor Dirk Ramaekers, Leiter der Taskforce. "Um eine schnellstmögliche Rückkehr zum normalen Leben zu gewährleisten, bleibt es unser Hauptziel, der größten Anzahl von Einwohnern in Belgien optimalen Schutz zu bieten."