Erste Frühlingstage in Corona-Zeiten: Wie war das noch mal mit den Kontakten?

Planen Sie am Wochenende ein Treffen mit der Familie oder Freunden an der frischen Luft? Das ist unter folgenden Bedingungen erlaubt. Sie dürfen zu viert sein, also Sie selbst und drei andere Personen. Es müssen nicht immer die gleichen Personen sein und es müssen nicht immer Personen aus Ihrer Kontaktblase sein. Wichtig ist, einen Sicherheitsabstand einzuhalten oder eine Schutzmaske zu tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist. Kinder bis einschließlich zwölf Jahre werden nicht mitgezählt. Familien, die aus mehr als vier Personen bestehen, dürfen gemeinsam ausgehen.