Flandern zählt an diesem Wochenende Maulwurfshügel im Garten

Die Naturschutzorganisation Natuurpunt veranstaltet am 20. und 21. Februar das dritte "Maulwurf-Wochenende". Wer die Maulwurfshügel in seinem Garten oder in der Nachbarschaft zählt, kann das Ergebnis mit Foto online melden. 2020 wurden 4.600 Maulwurfshügel registriert. Natuurpunt hofft, dass es dieses Jahr noch mehr werden.