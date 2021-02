Über 40 Jahre Bürgermeister von Knokke-Heist: Graf Leopold Lippens im Alter von 79 Jahren gestorben

Zwischen Dandy und Bohémien und nie um eine kontroverse Aussage verlegen, war der exzentrische Bürgermeister das beste Aushängeschild für das “Monaco an der Nordsee”. Anfang der 1990er Jahre wollte Lippens die “Kühlbox-Touristen” in seiner Gemeinde wehren. Und Windturbinen vor Knokkes Küste kamen dem 1941 in Knokke geborenen Lippens nicht in die Tüte.

Stattdessen förderte er den Zwin, eines der wertvollsten Natur- und Vogelschutzgebiete an belgisch-holländischen Grenze. Seine Liebe zu seiner Gemeinde und sein freundliches Wesen machten ihn bei den Bürgern von Knokke, Heist und Duinbergen äußerst beliebt. Bei den letzten Kommunalwahlen erlangte die Liste des Bürgermeisters 70 Prozent der Stimmen.