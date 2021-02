Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Belgien sinkt nur noch um 1 Prozent im Wochenvergleich

In diesem Zeitraum ist auch weniger getestet worden. Im Schnitt und pro Tag sind 39.000 Corona-Tests durchgeführt worden. Das sind 16 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 wurden 752.379 Menschen positiv auf Corona getestet.

Vom 12. bis 18. Februar wurden im Schnitt 119 Patienten pro Tag mit oder wegen Corona in ein Krankenhaus eingeliefert. Dies ist ein Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Am Samstag, dem 20. Februar, wurden 105 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingewiesen. 155 Patienten durften das Krankenhaus verlassen. Insgesamt liegen zurzeit 1.568 Corona-Patienten im Krankenhaus. 315 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt, 163 müssen künstlich beatmet werden.

In der Woche vom 12. bis 18. Februar starben im Schnitt 37 Menschen pro Tag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt zählt Belgien 21.887 Corona-Todesfälle.

Die Positivitätsrate (Anzahl der positiven Tests im Verhältnis zu allen durchgeführten Corona-Tests) ist wieder leicht gestiegen und liegt bei 5,7. Das bedeutet, dass fast 6 von 100 durchgeführten Tests positiv ausfallen.

Bis zum 19. Februar haben insgesamt 397.679 Einwohner ihre erste Impfung erhalten. Das sind 4,31 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. 260.514 Einwohner hatten bereits ihre zweite Dosis erhalten, das sind 2,83 Prozent der Erwachsenen.