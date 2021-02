Ehepaar Kucam wegen Wohnsitz- und Sozialversicherungsbetrugs angeklagt

Das ehemalige Gemeinderatsmitglied Melikan Kucam (N-VA) und seine Frau werden von der Staatsanwaltschaft in Mechelen wegen Wohnsitz- und Sozialversicherungsbetrugs angeklagt. Die neue Anklage steht im Zusammenhang mit der Verurteilung Kucams wegen Menschenhandels, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und passiver Korruption im Januar. Kucam wurde zu 8 Jahren und seine Frau zu 40 Monaten Freiheitsentzugs verurteilt. Beide sind gegen dieses Urteil in Berufung gegangen.