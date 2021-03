Flämischer Abgeordneter Van Langenhove auf Demo in Paris trotz Verbots, ins Ausland zu reisen

Der flämische Abgeordnete Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) hat in Paris an einer Demonstration gegen die mögliche Auflösung der rechtsextremen Bewegung Génération Identitaire teilgenommen. In Belgien gilt zurzeit ein Verbot für Reisen, die nicht unbedingt notwendig sind. Am Sonntagabend wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle-Vilvoorde (Flämisch-Brabant) Ermittlungen wegen einer „nicht notwendigen Reise ins Ausland“ gegen Van Langenhove aufgenommen hat.