Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke: erst in 3 Wochen beurteilen, ob Lockerungen möglich sind

Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) geht nicht davon aus, dass auf der Sitzung des Beratungsausschusses am kommenden Freitag Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen werden. “In drei Wochen wird die britische Variante des Corona-Virus in Belgien dominieren. Wir können dann erst den Ansteckungsgrad dieser Variante beurteilen”, so Vandenbroucke am Sonntag in den Nachrichten beim Privatsender VTM.