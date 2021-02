Rekordwetter am 21. Februar: mit 18 Grad wärmster Tag seit den Messungen

Während normalerweise im Februar tagsüber 6 bis 7 Grad herrschen, klettert das Barometer in der Wetterstation in Ukkel an diesem Sonntag wahrscheinlich auf bis zu 18 Grad. Damit ist es ca. 10 Grad wärmer als normal für diese Zeit des Jahres und wärmer als in Griechenland oder großen Teil Spaniens. Der Tagesrekord vom 21. Februar 1949 (14,6 Grad) wurde bereits um halb eins gebrochen.

Möglicherweise werden Montag und Dienstag zwei weitere Tagesrekorde eingeholt. Wettermann Bram Verbruggen: “1990 hatten wir am 22. und 23. Februar 16,3 bzw. 16,2 Grad. In den kommenden Tagen wird es noch milder.”