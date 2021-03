Mutmaßlicher Subsidienbetrug: Sihame El Kaouakibi wartet mit besonderer Unterstützung auf

Vande Lanotte, lange für die flämischen Sozialisten SP.A Regierungsmitglied und ehemaliger Bürgermeister von Ostende, legte allerdings auch Wert auf die Feststellung, dass er nicht Sihame El Kaouakibis Anwalt sei. Diesen Auftrag hätten andere Mitarbeiter im Anwaltsbüro von Walter Van Steenbrugge, so Vande Lanotte. Doch El Kaouakibi habe ihm den Auftrag gegeben, ihre Funktionsweise in ihren Vereinigungen und Unternehmen unter die Lupe zu nehmen (wofür er auch von ihr bezahlt wird).

Unabhängig

Sein Bericht sei unabhängig mit einem selbstgewählten Team erstellt worden und seine Auftraggeberin habe darin auch keinen Einblick gehabt. Sie durfte lediglich beschließen, ob der integrale Bericht veröffentlicht wird oder nicht. Laut Vande Lanotte sei seiner Auftraggeberin quasi nichts vorzuwerfen. Sie habe sich nicht persönlich bereichert, es seien keine Zuschüsse veruntreut worden und sie habe auch nicht gegen das Gesetz verstoßen.

Kritik



Lediglich sei die Buchhaltung bei „Let’s go urban“ nachlässig durchgeführt worden und es lag zwischen ihr und dem Verwaltungsrat der von ihr gegründeten sozialen Initiative (die sich an Jugendliche aus sozial schwachen Vierteln und Haushalten in Antwerpen richtet) eine sehr schlechte Kommunikation vor.

Mitglieder dieses Verwaltungsrates hatten einen vernichtenden Audit durchführen lassen und damit erreicht, dass das Handelsgericht von Antwerpen eine Verwalterin angestellt, die die Buchhaltung und die Finanzgebaren zwischen „Let’s go urban“ und anderen sozialen Unternehmen und Vereinigungen von Sihame El Kaouakibi unter die Lupe nimmt, wogegen die Beschuldigte übrigens Klage einreicht hatte. Vande Lanotte übte übrigens scharfe Kritik an den Autoren dieses Audits, genauer an das externe Büro I-Force.