Ungewöhnlicher Vorgang in Brüssel: Polizisten reichen Klage wegen Polizeigewalt ein

Nach einer Demonstration gegen „Klassenjustiz“ in Brüssel Ende Januar war es zu Klagen wegen Polizeigewalt gekommen. Am Rande dieser nicht genehmigten Demonstration wurden rund 230 Personen in Gewahrsam gekommen, darunter auch über 80 Minderjährige. Daneben soll es zu roher Polizeigewalt gekommen sein, was bisher so nicht bekannt war (siehe nebenstehenden Beitrag). Inzwischen erfolgen selbst entsprechende Klagen aus Kreisen der Brüsseler Polizei. Dazu hat eine regionale Abteilung der sozialistischen Polizeigewerkschaft ACOD einen Brief an Brüssels Bürgermeister Philippe Close (PS) geschrieben.