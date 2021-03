Wann kann es zu Corona-Lockerungen kommen? Premier De Croo und Experten zu möglichen Modellen 

Auch die Virologen warnen vor voreiligen Lockerungen

„Das schöne Wetter ist gut für unsere Moral und da liegt auch nicht das größte Problem“, so Steven Van Gucht (Foto unten), Virologe und Leiter des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano. „Bei schönem Wetter kann es sein, dass in den Straßen oder an der Küste mehr Menschen rumlaufen, als sonst, doch hier wird meistens Abstand gehalten. Ich habe kein Problem damit, dass sich die Leute an solchen Orten begegnen,“ so der Virologe.

Er mache sich viel mehr Sorgen über die Leute, die sich hinter verschlossenen Türen treffen. Dabei weist Van Gucht auf die zunehmende Zahl von Kontakten zu Hause im privaten Kreis oder auch am Arbeitsplatz.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)