Wüstensand aus Afrika sorgt für wunderbare Sonnenauf- und Untergänge

Die leichte Brise aus Richtung Süden bringt nicht nur Frühlingstemperaturen nach Belgien sondern auch Saharasand. Diese Sandpartikel in der Atmosphäre sorgen morgens und am Abend für schöne Farben irgendwo zwischen Rosa, Gelb, Orange und Rot am Himmel, wenn die Sonne auf- und untergeht, wie unser Video vom Wochenende in Blankenberge zeigt.

In den kommenden Tagen kann das lokal weiter der Fall sein, doch es gibt einen Wehrmutstropfen zu beklagen: Was so schön aussehen mag, ist leider schlecht für unsere Luftqualität.