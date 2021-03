Außergewöhnliche Pflanzen an den Ufern der Maas seit den Eingriffen am Flussbett

Inzwischen werden hier auch eher exotische Pflanzen entdeckt, darunter sind auch Malven und Schneckenklee und es mag erstaunen, wann und woher diese Pflanzen den Weg zu den Ufern der Maas gefunden haben: „Die Saat dieser Pflanzen ist über die Wollindustrie in Verviers (Provinz Lüttich) über die Weser und die Ourthe in die Maas gelangt. Wolle aus Afrika, Nordamerika und Australien wurde hier ungereinigt angeliefert und dann in der Weser gewaschen. Und so kam Saatgut von dort her in die Maas.“

Doch als die Woll- und Textilindustrie in der Wallonie im Allgemeinen und in Verviers im Besondern an Bedeutung verlor und die Produktionen dort beendet wurden, verschwanden diese von dort her kommenden exotischen Pflanzen wieder, doch „dank der Arbeiten in und an der Maas konnte deren Saat wieder keimen und diese alten und besonderen Pflanzen wachsen hier wieder.“