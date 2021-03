Club Brügge hat mit OHL leichtes Spiel und baut seinen Vorsprung auf 15 Punkte aus

Club Brügge hat den 27. Spieltag am Montagabend mit einem 3:0-Sieg gegen OHL Löwen abgeschlossen und damit seinen Vorsprung in der Tabelle auf 15 Punkte vor den Verfolgern ausgebaut. Damit verbuchten die „Blau-Schwarzen“ übrigens auch den 9. Liga-Sieg in Folge.