Die EU-Kommission fordert von Belgien binnen 10 Tagen eine Rechtfertigung für das Corona-Reiseverbot

Weitere Klagen gegen das Reiseverbot und die Beschlüsse zu den Corona-Maßnahmen in Belgien

Eine Vereinigung von Belgiern, die im Ausland über einen zweiten Wohnsitz oder über andere Immobilien verfügen, hat jetzt nach Prüfung der Sachlage gegen das belgische Reiseverbot beim Staatsrat Klage eingereicht. Die Vereinigung „Tweres“ will damit erreichen, dass ihre Mitglieder uneingeschränkt ihre Immobilien im Ausland auf- und besuchen können. In der Klage von „Tweres“ heißt es, dass das inzwischen bis zum 1. April verlängerte Reiseverbot ihre Persönlichkeitsrechte, ihr Recht auf Eigentum und ihre von der EU verbriefte Reisefreiheit überproportional verletze.

Auch die Liga für Menschenrechte zieht gegen den belgischen Staat vor Gericht. Die Liga stellt die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse in der Corona-Krise in Frage, denn diese würden nur durch ministerielle Beschlüsse in Kraft gesetzt. Da es sich aber um weitreichende Einschränkungen für das Leben der Bürger unseres Landes handle, müsse dazu eine Debatte im Parlament geführt werden. Zudem kritisiert die Liga für Menschenrechte in Belgien die Höhe der seien die Geldbußen bei Verstößen. Die Liga fordert, dass das Parlament einen rechtlichen Rahmen für die Corona-Maßnahmen schafft und reichte am Montag Klage beim erstinstanzlichen Gericht in Brüssel ein.