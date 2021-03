Flanderns MP Jambon: "Wir dürfen nicht wieder alles so wie im September öffnen"

Auch über die möglichen sozialen Kontakte unter freiem Himmel könnte gesprochen werden. Derzeit dürfen sich 4 Personen draußen treffen. Und es wird über Regelungen für Jugendliche geredet werden, so Jambon. Ihm ist daran gelegen, dass Studierende, die gemeinsam in einer Studentenbude leben, auch als eine sogenannte „Bubbel“ gelten, also quasi einen Haushalt darstellen.

Der Ministerpräsident, der in der flämischen Landesregierung auch für die Kultur zuständig ist, plädiert auch für Perspektiven für diesen Sektor oder gar für einen Startschuss von möglichen Veranstaltungen. In „De afspraak“ sagte Jambon, dass er dazu auch Gespräche mit seinem niederländischen Amtskollegen in Sachen Kultur führe. Dort finden gerade Testveranstaltungen statt, um zu sehen, wie der Kultur- und Eventsektor mit so wenig wie möglich Ansteckungsrisiko wieder starten kann.

Sobald dort konkrete Resultate dieser Versuche vorliegen, wolle er diese auch in Flandern, bzw. in Belgien vorlegen. Er will nämlich so schnell wie möglich herausfinden, ob im Sommer hierzulande Festivals stattfinden können: „Mitte März werden wir schon viel mehr Informationen darüber haben, welchen Effekt die britische Corona-Variante auf die Zahlen hat und ob ausreichend Lieferungen von Impfstoffen erfolgen, damit wir die Impfungen beschleunigen können.“