Lockerungen im flämischen Schulwesen ab dem 15. März möglich

In vielen Schulen in Flandern findet derzeit der Unterricht im Wechsel in den Klassen und von zuhause aus statt. So ist dies auch der Fall in den flämischen Sonderschulen, doch dort soll ab Mitte März wieder ganztags Präsenzunterricht stattfinden. Das hat auch damit zu tun, dass gerade hier praktischen Unterrichten nur schwerlich über das Homeschooling zu folgen ist.