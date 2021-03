Das Stadtmuseum von Oudenaarde will historische Wandteppiche aus dem Ausland zeigen

Das Stadtmuseum von Oudenaarde in Ostflandern (MOU) will historische Wandteppiche aus den Manufakturen der Stadt aus dem Ausland holen und hier ausstellen. Wandteppiche aus Oudenaarde waren in der Vergangenheit ein Exportschlager. Jetzt will das MOU die Sammlung auch um einige repräsentative Stücke aus ausländischen Sammlungen erweitern. „Wir möchten eine Übersicht darüber bieten, was in unserer Stadt früher so alles hergestellt wurde“, sagt Museumskonservatorin Geertriu Van Kerkhoven zu dem Vorhaben.