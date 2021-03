Die Zahlen der Corona-Ansteckungen und der Krankenhausaufnahmen steigen weiter

Die Zahl der bestätigten neuen Ansteckungen mit Corona steigt in Belgien weiter, trotz der Tatsache, dass unser Land gerade eine Ferienwoche hinter sich hat. In der vergangenen Woche wurden 19 % mehr Infizierungen gemeldet, als in der Woche davor. Auch die Zahl der Hospitalisierungen steigt weiter leicht an, wie aus der aktuellen Statistik des wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano ersichtlich ist. Die Corona-Werte steigen in Belgien seit 3 Tagen wieder an.