Letzte Phase der CureVac-Impfstofftests: 2.000 Belgier nehmen als Probanden daran teil

Die weltweiten Test zur Zulassung des Corona-Impfstoffs von CureVac sind in ihrer letzten Phase. Jetzt wird das Vakzin an rund 32.000 Probanden getestet. Neben Testpersonen aus Frankreich, den Niederlande, Argentinien und Peru haben sich auch 2.000 Belgiern gemeldet, um hier mitzumachen. Die Tests in Belgien stehen unter der Leitung des bekannten Impfspezialisten Pierre Van Damme von der Antwerpener Universität (UAntwerpen).