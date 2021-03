Nach Fünflingen begrüßt ein Schafzüchter aus Limburg jetzt auch Sechslinge

Fünflinge im Schafstall einer Schule in Stabroek

Offenbar ist die Schafzucht in diesen Tagen in Flandern besonders gelungen. Im Provinzinstitut für Technischen Unterricht (PITO) in Stabroek in Antwerpen hat ein Schaf ebenfalls Fünflinge zur Welt gebracht. In dieser Berufsschule werden Ausbildungen in den Bereichen Tierpflege und Landwirtschaftstechniken angeboten.

Schüler aus diesen Klassen haben bei der Geburt der Lämmchen geholfen, da das Schaf tagsüber geworfen hatte. Das bedeutete besonders wichtige praktische Unterrichtsstunden, denn die Lämmchen mussten gewogen werden, das Schaf musste festgehalten werden und viele andere auch administrative Dinge mussten erledigt werden. Vier Lämmchen sind gesund, doch eines ist zu leicht und muss jetzt zusätzliche Pflege und Wärme bekommen.

Normalerweise bringen Schafe 2 bis 3 Lämmchen zur Welt und auch in der PITO-Schule ist man sich dessen bewusst, dass es sich hier um eine Besonderheit handelt. Für das Mutterschaft ist das zur Welt bringen von 5 Lämmchen aber eine schwere Angelegenheit, so Suzanne Vos (Foto unten), Lehrkraft für Tierpflege an diesem Institut: „Sie hat eine schwere Trächtigkeit hinter sich und muss jetzt besonders viel Milch liefern.“ Für den praktischen Unterricht sei dies aber sehr interessant gewesen. In dieser Saison werden im PITO-Institut rund 80 Lämmchen erwartet.