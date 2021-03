Picanol aus Ypern lieferte die Bestandteile für den Fallschirm des NASA-Mars-Rovers

Der Fallschirm hat einen Durchmesser von 21,5 m und musste mit einer Art Kanone abgeschossen werden, um sich in nur 0,7 Sekunden öffnen zu können. Getestet wurde dieser Fallschirm in einem Windkanal. Bei Picanol sind alle Beteiligten stolz auf den Erfolg „ihrer“ NASA-Marsmission: „Unsere Ingenieure haben die Landung letzte Woche mit großer Freude verfolgt und teilten am Montag die ersten NASA-Bilder des Fallschirms nach der Landung eifrig in den sozialen Netzwerken.“