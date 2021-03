Deutscher? Mit Corona infizierter Mann unter Hotelquarantäne und Polizeiaufsicht in Aarschot gestellt

Ein mit dem Corona-Virus infizierter Mann - vermutlich ein deutscher Staatsangehöriger - muss derzeit seine Quarantäne in einem Hotel in Aarschot (Flämisch Brabant) unter 24-stündiger Polizeiaufsicht aussitzen. Das schreibt die Tageszeitung Het Laatste Nieuws. Der Mann weigert sich, die Corona-Maßnahmen zu befolgen. Es ist das erste Mal, dass in Belgien jemand wegen des Verstoßes gegen die Corona-Maßnahmen in einem Hotel isoliert und unter Polizeiaufsicht gestellt wird.