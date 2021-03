Corona-Zahlen steigen, sowohl bei  Neuinfektionen (+ 20 %) als auch bei Einlieferungen (+ 5 %)

Zwischen dem 18. und 24. Februar sind im Schnitt 126 Patienten pro Tag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das ist ein Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Am Mittwoch, dem 24. Februar, sind 150 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. 145 Patienten durften das Krankenhaus verlassen.

Insgesamt befinden sich zurzeit 1.748 Corona-Patienten im Krankenhaus. Von diesen werden 362 auf einer Intensivstation behandelt und 178 müssen künstlich beatmet werden. Auffällig: Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation stagniert seit Anfang Januar zwischen 300 und 400 Patienten.



In der Woche vom 15. bis 21. Februar sind im Schnitt 30 Menschen pro Tag an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Zwischen dem 15. und 21. Februar sind im Schnitt 2.201 Neuinfektionen pro Tag bestätigt worden. Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche. In dieser Woche (vom 14. bis 20. Februar) waren in Belgien Karnevalsferien.