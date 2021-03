Gallo-Römisches Museum in Tongeren bietet Einblick in römische Sammlung des British Museum

„Unter vier Augen mit den Römern“ bietet mit diesen Leihgaben aus London eine Zeitreise durch das Römische Reich und erzählt damit Geschichten, die 2.000 Jahre zurückgehen. Neben den Ausstellungsstücken an sich ermöglichen Videos und digitale Animationen einen tiefen Einblick in diese Zeit. Hier erzählen fiktive Personen aus allen damaligen gesellschaftlichen Kreisen, wie das Leben damals dort war. Es ist dabei kein Zufall, dass gerade dieses Museum in Tongeren eine solche Ausstellung konzipiert. In der ältesten Stadt Belgiens werden noch fast täglich Gegenstände aus der römischen Zeit gefunden, die natürlich in der ständigen Ausstellung zu entdecken sind.

