Marche-les-Dames: Ehrenamtliche frischen den Gedenkort auf, an dem König Albert I. tödlich abstürzte

Pascal Mathieu hofft, dass die Leute in Zukunft mehr Respekt für diesen Ort haben. Nirgendwo werde allerdings angegeben, dass es sich hier um einen wichtigen Ort für die belgische Geschichte handelt: „Früher kamen hier Busse mit Touristen hin, doch heute wandert man einfach vorbei, ohne die Bedeutung dieser Stelle zu erkennen. In den USA oder in Frankreich würde hier ein Besucherzentrum stehen…“

Es könne doch nicht so schwer sein, hier einen Gedenkstein oder eine Platte in vier Sprachen anzubringen: „Dann wissen Vorbeigänger oder Wanderer auch, was hier geschehen ist.“ Mathieu hofft jetzt, mit seiner Aktion Menschen dazu angespornt zu haben, ebenfalls hier aktiv zu werden. Es dauere z.B. nur etwa eine Stunde, um aus der Brüsseler Region hierherzufahren.