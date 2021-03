Stadtpark in Leuven und Sint-Pietersplein in Gent wegen Andrangs geschlossen: wie auf einem Festival

Am Mittwochabend musste die Polizei von Leuven den Stadtpark wegen hohen Besucherandrangs schließen. In Gent räumte die Polizei den Sint-Pietersplein, weil auch dort sich zu viele Menschen versammelt hatten. In Antwerpen und Brüssel kamen ebenfalls viele Leute zusammen, wurden aber keine Parks geschlossen.