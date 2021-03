Ende des Reiseverbots? 10er- statt 4er Kontaktblase? Kontaktberufe? Regierung muss heute entscheiden

Obwohl Bildung eine Befugnis der Gemeinschaften ist, muss der Beratungsausschuss seinen Segen geben. So hat der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) in dieser Woche bereits in Aussicht gestellt, dass eintägige Schulausflüge ab Mitte März wieder erlaubt sein könnten. Grünes Licht gab es auch für den Vollzeit-Präsenzunterricht für alle Schüler und Schülerinnen im Sonderschul- und Berufsschulunterricht.

Präsenzunterricht in den Hochschulen steht ebenfalls auf der Tagesordnung. Studierende sollen wieder 20 Prozent - zwei halbe Tage oder einen Tag pro Woche - Präsenzunterricht bekommen.

Ob Studierende, die in einer Wohngemeinschaft leben, auch als Kontaktblase gelten können, ist noch nicht entschieden. Wenn Studierende in einer WG als ein Haushalt betrachtet werden, dürfen Studierende nicht mehr zwischen ihrer WG und ihrem Elternhaus pendeln, denn dann ist die Gefahr gegenseitiger Ansteckung groß.