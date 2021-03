Flandern erwirbt das vollständige Originalmanuskript von "Bezette stad" von Paul van Ostaijen

„Bezette stad“ ist vor rund 100 Jahren gedruckt worden. Teile dieses für Flandern so wichtige Gedichtbündels sind übrigens in Berlin entstanden, denn Paul van Ostaijen (1896 - 1928) floh für einige Jahre in die deutsche Hauptstadt, weil er als flämischer Nationalist von den belgischen Behörden verfolgt wurde. Sein Exil in Berlin dauerte von 1918 bis 1921. Doch auch danach blieb van Ostaijen noch eine Zeit lang in Deutschland, denn er gehörte danach bis 1923 als Soldat zur belgischen Besatzungsarmee.

Dieser als bedeutendster expressionistischer und dadaistischer Dichter der niederländischer Sprache geltende flämische Nationalist gehörte zu jenen Belgiern, die im Laufe des Ersten Weltkriegs von der französischsprachigen Dominanz angewidert waren und die daraufhin für einen eigenen flämischen Staat eintraten.

Kurzes Leben

Van Ostaijen, in Antwerpen geboren, arbeitete zwischen 1924 und 1926 in Brüssel als Buch- und Kunsthändler in seiner eigenen Galerie und auch in dieser Zeit verfasste er zahlreiche satirische und groteske Gedichte und Erzählungen. Sein Werk ist vielfältig und von dadaistischen und surrealistischen Aspekten durchzogen.

Aber, es zeigt auch einen sensiblen Menschen, der in eine tiefgreifende Sinnkrise stürzte, als er eine Tuberkulose-Diagnose bekam. Paul van Ostaijen starb 1928 an den Folgen dieser Krankheit im Sanatorium von Miavoye-Anthée in den Ardennen. Er liegt begraben auf dem Friedhof Schoonselhof in Antwerpen. Seine sogenannte „reine Lyrik“ („zuivere lyriek“ in Niederländisch) wurde postum unter dem Titel „Nachgelassene Gedichte“ („Nagelaten gedichten“) herausgegeben.

