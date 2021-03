Für Club Brügge und Antwerp FC ist die Europa League schon zu Ende

Club Brügge hatte am Donnerstagabend Dynamo Kiew zu Gast und hatte sich nach dem 1:1 im Hinspiel in der Ukraine einiges ausgerechnet, doch dann schlug Corona zu und einige der wichtigsten Spieler fielen aus. Die Blau-Schwarzen traten mit einer Art Ersatzmannschaft und erneut ohne Trainerstab an. Das Spiel konzentrierte sich über Bas Dost, der mit einigen Kopfbällen durchaus Torchancen hatte. Doch Dost verletzte sich bei einem Zuspiel mit der Hacke zu Ruud Vormer in der zweiten Halbzeit und musste vom Platz humpeln.

Bis dahin hatte Kiew noch nicht wirklich viel gezeigt. Es war so, als hätten die Ukrainer einfach nur auf entscheidende Schwächen von Brügge gewartet. In der 68. Minute wechselte Kiew Starspieler Mykola Shaparenko ein und der sorgte sogleich für eine neue Dynamik bei den Gästen. Brügge-Keeper Simon Mignolet bekam richtig Arbeit. In der 83. Minute war es dann so weit: Vitaliy Buyalskyy traf zum 0:1 und Brügge war ausgezählt.