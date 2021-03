Keine Lockerungen, Krankenhäuser dagegen müssen mehr Betten für Corona-Patienten freihalten

Prermier De Croo sagte, die Entscheidung falle ihm besonders schwer, insbesondere auch hinsichtlich der Lage, in der sich der Kultur- und Veranstaltungssektor und die Gastronomie befinde. Stattdessen rief er die Bevölkerung auf, in den kommenden Wochen extrem vorsichtig zu sein, damit die Ansteckungszahlen nicht weiter steigen. Lockerungen wären in der gegenwärtigen Situation besonders rücksichtslos und voreilig gewesen, erklärte De Croo.

Der flämische Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) bekräftigte die Entscheidungen des Beratungsausschusses und rief seine Mitbürger auf, die Arme nicht fallen zu lassen. Auch er hätte es gerne anders gesehen.