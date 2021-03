"Trains & Tracks": Die Kunstbiennale Europalia wechselt die Strategie und nimmt die Bahn

Kunst entlang der Bahnverbindung Eupen-Ostende

Entlang der Bahnlinie zwischen Eupen an der Grenze zu Deutschland und Ostende an der Nordseeküste (diese Bahnlinie führt durch alle Landesteile und Sprachengebiete in Belgien) werden Künstler wie Laure Prouvost, Marina Pinsky oder Che Go Eun Werke und Installationen an Orten und Stellen anfertigen, an denen der Zug sonst achtlos vorbeirast.

Choreograf Boris Charmatz wird mit seinem Ensemble Tanzperformances im Bahnhof Brüssel-Nord zeigen und das Kammerorchester Casco Phil wird Reisende und Pendler auf Bahnsteigen mit Auszügen aus Opern überraschen. Nicht zuletzt wird auch die Literatur ihren Platz bei der Eisenbahn-Europalia haben. Autoren, wie Lize Spit und Thomas Gunzig, werden dabei lesend den berühmten „Bahnhofsroman“ interpretieren.

Spannend ist auch der Beitrag des Ictus Ensemble. Dieses zeitgenössische Musikensemble widmet sich der allerersten Fahrt mit einem Zug in Belgien (und auf den europäischen Festland) zwischen Brüssel und Mechelen 1835 und wird dabei Überraschungskonzerte in Zügen geben. Im zentralen Ausbesserungswerk der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB in Mechelen wird unter anderem eine „Fuge an die Lokomotive“ aufgeführt. Und der Tänzer und Choreograf Mohamed Toukabri wird mit Performances rund um HipHop und Breakdance in Bahnhöfen und im öffentlichen Raum aufwarten.

