Zehntausende AstraZeneca-Impfdosen noch nicht verabreicht wegen instabiler Lieferung

Trotz der Lieferprobleme hat AstraZeneca mehr Impfdosen nach Belgien geliefert als ursprünglich erwartet. Belgien hat inzwischen etwas mehr als 200.000 Dosen von AstraZeneca geliefert bekommen. Das berichtet die britische Tageszeitung The Guardian und wurde von der belgischen Arzneimittelagentur bestätigt. Diese Behörde bestätigte auch, dass bisher nur 67.000 Dosen an die Impfzentren und Krankenhäuser in Belgien verteilt worden sind. Jan Stroobants, Notarzt im Antwerpener Middelheim-Krankenhaus und Koordinator des Antwerpener Impfzentrums Spoor Oost, reagiert überrascht.