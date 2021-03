Auf Belgiens Straßen tötet oder verletzt Nebel jedes Jahr mehr als 160 Verkehrsteilnehmer

Es gibt nur etwa 40 Nebeltage im Jahr in Belgien, aber sie verursachen 160 Tote oder Verletzte auf unseren Straßen, teilte VIAS am Samstag mit. VIAS, das Institut für Verkehrssicherheit erinnert an die dramatische Massenkarambolage, die sich auf den Tag genau vor 25 Jahren bei dichtem Nebel auf der E17 zwischen Gent und Kortrijk ereignete (oben, Archivbild). Mehr als 200 Fahrzeuge waren beteiligt. Bei dem tragigischen Unfall starben 10 Menschen und es wurden 56 Personen schwer- und 30 leichtverletzt. Viele Fahrzeuge brannten aus.