Auftakt der belgischen Radsaison: Davide Ballerini dominiert Massensprint Omloop Het Nieuwsblad

Der Omloop Het Nieuwsblad, das erste Rennen der neuen belgischen Radsaison, wegen Corona ohne Publikum, endete am Samstagnachmittag mit einem Massensprint. Der 26-jährige Italiener Davide Ballerini (Foto) war der Stärkste auf den Straßen von Ninove. Er bescherte seinem belgischen Team Deceuninck-Quick Step den ersten Sieg in Flandern in dieser Saison. "Das Team hat von Anfang an an mich geglaubt", sagte der Italiener nach seinem Sieg. Sep Vanmarcke wurde 3. und damit bester Belgier.