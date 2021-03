Betreiberpaar einer Escort-Agentur in Retie (Provinz Antwerpen) verhaftet

Der Antwerpener Untersuchungsrichter ordnete am Freitag die Verhaftung eines 52-jährigen Mannes und einer 46-jährigen Frau wegen des Verdachts der Prostitution und Ausbeutung an. Nach Angaben der Antwerpener Staatsanwaltschaft betreiben die Verdächtigen eine Escort-Agentur in Retie, einer Gemeinde in der Provinz Antwerpen.