Ein für 60 Euro in einem Second-Hand-Laden gekauftes Klavier ist fast 18.000 Euro wert

Veerle Deknopper entdeckte das Sammlerstück, als sie einen Second-Hand-Laden in Mechelen besuchte. "Meistens sind alte Klaviere nicht mehr viel wert, weil sie einen Holzrahmen haben und die Tasten nicht mehr funktionieren", so die Musikliebhaberin im Interview mit den VRT-Kollegen von Radio 2 Antwerpen. "Aber dieses hier hat einen Metallrahmen, auf dem der Name "Pleyel" steht. Dies ist ein berühmter Klavierbauer aus dem 19. Jahrhundert. Mein Herz begann sofort schneller zu schlagen".

Pleyel führte damals eine Produktionsliste, in dem der Hersteller notierte, wer das Instrument lackiert und wer die Saiten aufgezogen hatte. "Auf diesem Klavier gab es eine Seriennummer, die es mir erlaubte, zu wissen, wer welches Teilstück des Instruments gebaut hatte. Die Originalsaiten und der Lack waren noch intakt. Das ist extrem selten", so Veerle Deknopper begeistert.