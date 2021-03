Krankenhäuser müssen die Hälfte ihrer Intensivbetten für COVID-Patienten reservieren

Der belgische Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A, flämischer Sozialist) hat die Krankenhäuser aufgefordert, bis zum 8. März die Hälfte aller Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten. In einem Brief, der am Freitagnachmittag an die Krankenhäuser verschickt wurde, schrieb Vandenbroucke, dass bis zum 8. März die Phase 1B des Corona-Aktionsplans des Gesundheitswesens in Kraft bleibt.