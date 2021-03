Ab Montag beginnt die Schließung der Fahrkartenschalter in 44 belgischen Bahnhöfen

Ab Montag, den 1. März, schließt die belgische Eisenbahngesellschaft die ersten der noch von Personal bedienten Fahrkartenschalter in weiteren 44 Bahnhöfen in Belgien. Sobald der Schließungsprozess abgeschlossen ist, müssen diejenigen, die von diesen Bahnhöfen abreisen wollen, ihr Zugticket entweder online kaufen oder es an einem Fahrkartenautomaten ziehen. Zusätzlich zur Schließung der Fahrkartenschalter an 44 Bahnhöfen werden auch die Öffnungszeiten der Fahrkartenschalter an weiteren 37 Bahnhöfen verkürzt.