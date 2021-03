Zahl der Krankenhauseinweisungen nach einer Corona-Infektion steigt weiterhin stark an

Zwischen dem 21. und 27. Februar wurden in Belgien durchschnittlich 144 Personen pro Tag eingeliefert, ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber der Vorwoche (14.-20. Februar). Der Anstieg verläuft immer schneller: Gestern, Samstag, den 27. Februar, gab es einen Anstieg von 16 Prozent. Am Freitag waren es nur 4 Prozent. Die Infektionen steigen zwar stark an, die Todesfälle sind aber weiterhin rückläufig. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des wissenschaftlichen Gesundheitsinstituts Sciensano hervor.