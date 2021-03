Entscheidung über eventuelle Änderungen der Corona-Impfstrategie am kommenden Mittwoch?

Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A -flämischer Sozialist, Foto) hat im Interview mit VRT NWS angekündigt, dass eine Entscheidung über mögliche Änderungen der belgischen Impfstrategie gegen das Coronavirus bei einem Treffen am Mittwoch getroffen werden soll. In der Fernsehsendung „De zevende dag" (dt.: ‚Der siebte Tag‘) am Sonntagmittag sagte Vandenbroucke, dass jede Entscheidung auf der Grundlage der Antworten auf drei Fragen getroffen wird, die er dem Hohen Rat für Gesundheit gestellt hat.